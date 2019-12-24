"Новый шаг в истории России": областные власти утвердили создание Академического района в Екатеринбурге

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области единогласно проголосовали за создание нового муниципального района Екатеринбурга - Академического. С соответствующим докладом о создании восьмого района города в стенах регионального парламента выступил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. Как передает корреспондент Накануне.RU, глава уральской столицы назвал выделение Академического новым шагом в истории страны.

"Мы делаем новый шаг. Муниципальные районы не организовывались долгое время в стране. Администрация Екатеринбурга вышла с инициативой создать административно-территориальную единицу "Академический район" путем преобразования Верх-Исетского и Ленинского районов города. Район будет создан к 2023 году, то есть к 300-летию Екатеринбурга", - отметил Высокинский.

Границы будущего района пройдут по улице Амундсена, Чусовскому тракту и объездной дороге. Численность района составит 300 тыс. человек.