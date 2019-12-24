10 Октября 2020
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Общество В России
автошкола вождение автодром (2008) | Фото: Накануне.ru

В России утвердили новые правила экзамена на водительские права

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права.

Как сообщает "Коммерсант", часть нововведений начнет действовать уже в январе 2020 года.

Так, с начала года будет снят запрет на обучение вождению на магистралях с разрешенной скоростью более 60 км/ч.

Также запретят после лишения возвращать права нарушителям, которые не оплатили штрафы.

Появится возможность аннулировать результаты экзамена, подав соответствующую жалобу.

Кроме того, ГИБДД сможет не допустить граждан до экзамена на права, если автошкола на момент обучения не получила лицензии. Ведомство также сможет отменить итоги экзамена в случае предоставления поддельных документов.

Получить права на управление автобусом, троллейбусом или трамваем (категории D, Tb, Tm) можно будет только с 20 лет, а не как сейчас - с 16.

Осенью вступят в силу изменения, согласно которым на смену "площадке" и "городу" придет объединенный экзамен, в ходе которого будут проверяться базовые навыки вождения.

Напомним, сообщалось, что Минэкономразвития раскритиковало подготовленный МВД проект постановления правительства о замене двух экзаменов одним, однако позже ведомствам удалось прийти к единому мнению.

Ранее стало известно, что Госавтоинспекция планирует отменить штрафные баллы при сдаче практического экзамена на водительские права. При этом выяснилось, что в ГИБДД хотят расширить теоретическую часть экзамена. Увеличится количество задач, касающихся безопасности движения.

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В России утвердили новые правила экзамена на водительские права

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Теги: водительские права, экзамен



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