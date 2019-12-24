В Екатеринбурге горел оборонный завод, где разрабатывают танковые пушки

В понедельник вечером на оборонном заводе в Екатеринбурге случился пожар. Его удалось оперативно потушить.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона, пожар произошел на заводе №9. В ГУ МЧС по Свердловской области воздержались от комментариев, объяснив это тем, что предприятие является оборонным. В ведомстве уточнили, что пожар потушили до прибытия специалистов сами работники.

Стоит отметить, что завод №9 является разработчиком и производителем ствольных артиллерийских систем и единственным в России разработчиком танковых пушек.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Нижнем Тагиле произошел пожар на территории известного на всю страну завода.