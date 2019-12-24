10 Октября 2020
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Общество В России
фура, дальнобойщик, заправка, MAN (2016) | Фото: ntv.ru

Водителям фур и автобусов ограничат время езды

Водители фур и автобусов не смогут управлять транспортными средствами более девяти часов в сутки.

При этом каждые 4,5 часа они должны будут останавливаться и отдыхать, следует из поправок в правила дорожного движения, внесенные Минтрансом. Их утвердил кабмин РФ.

Водители должны отдыхать не менее 11 часов в сутки. Если же водитель достиг лимита времени за рулем вдали от оборудованных стоянок, он может увеличить период управления автобусом или фурой до ближайшей стоянки для отдыха, но не более чем на 1-2 часа в зависимости от соотношения режима труда и отдыха, сообщает "Интерфакс".

Как сообщалось ранее, сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики. МВД подготовило проект изменений в правила освидетельствования.

Тест предложат пройти даже тем автомобилистам, которые не проявляют внешних признаков опьянения.

Новая проверка будет предварительной. Для нее будут не нужны протокол и понятые. В случае положительного результата водителя направят на медосвидетельствование.

Несколько лет назад сообщалось, что в России в скором времени может появиться так называемый "тест на идиота" - это станет дополнительной мерой медицинского освидетельствования при выявлении пьяных за рулем. Данная практика уже вовсю работает в Германии, там это так и называется – Idiotentest.

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Водителям фур и автобусов ограничат время езды

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Теги: водители, автобусы, фуры



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