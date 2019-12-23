09 Октября 2020
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Происшествия Свердловская область
Первый директор екатеринбургского Театра эстрады Николай Головин (2019) | Фото: facebook,com, Константин Зущик

В Екатеринбурге умер первый директор Театра эстрады Николай Головин

В столице Урала не стало первого директора Театра эстрады Николая Головина. Об этом в своем Facebook рассказал артист и ведущий Константин Зущик, передает корреспондент Накануне.RU.

"Ушел из жизни основатель и первый директор-художественный руководитель уральского Театра эстрады Николай Головин. Человек, которому Екатеринбург обязан появлению театра эстрады и оркестру джазовой музыки. Ему было 76 лет. Прощание состоится в 14.00 25 декабря в зале прощаний 40-й больницы", - написал Зущик.

Напомним, Головин возглавил Театр в 1996 г. и проработал в этой должности до 2010 г., за это вреям расцвели многие проекты, среди которых, в частности, джазовые – взрослые фестивали "Джаз, рожденный в СССР" и "Джаз – транзит", детский "Тинейджер – джаз". В то время, когда Головин руководил Театром, в нем появилась его визитная карточка - биг-бенд.

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В Екатеринбурге умер первый директор Театра эстрады Николай Головин

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Теги: Николай Головин, Театр эстрады, Тинейджер - джаз, Джаз - транзит, фестиваль



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