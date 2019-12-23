УФАС проверит аукцион на содержание улично-дорожной сети Челябинска

Челябинское УФАС рассматривает вопрос о проведении внеплановой проверки по аукциону на содержание улично-дорожной сети, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Решение будет принято после рассмотрения в ФАС России жалобы на аукцион по содержанию улично-дорожной сети Центрального и Советского районов Челябинска на 2020-2022 годы с начальной ценой 512 млн руб. Жалоба поступила от индивидуального предпринимателя.

В УФАС на данную закупку пожаловалось ООО "Стройтех". Компания указала на неправомерное признание победителем закупки ООО "АНТ", поскольку его заявка не соответствовала дополнительным требованиям. Однако позже компания отозвала свою жалобу.