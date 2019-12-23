Самые упоминаемые российские спортсмены 2019: футболисты VS фигуристки

Названы самые упоминаемые в российских СМИ спортсмены 2019 года. Топ захвачен хоккеем, футболом и фигурным катанием. Рейтинг составила компания "Медиалогия".

На первом месте расположился футболист "Зенита" и сборной России Артем Дзюба. Он единственный спортсмен, количество упоминаний которого в прессе перевалило за 100 тыс. (102 тыс. упоминаний). На втором и третьем местах коллеги Артема Александр Кокорин и Павел Мамаев, правда, их упоминали вовсе не в связи с удачной или не удачной игрой, а с уголовным делом и последовавшим отбыванием тюремного срока в колонии. На четвертом месте боец MMA Хабиб Нурмагомедов. Пятый – хоккеист Александр Овечкин. На шестой и седьмой строчках фигуристки-одиночницы Алина Загитова и Евгения Медведева. Дальше – снова хоккей и футбол, и снова хоккей: Евгений Кузнецов, Александр Головин, Никита Кучеров.

Стоит отметить, что в топ-30 всего пять представителей иных (не хоккей, не футбол и не фигурное катание) видов спорта: это уже упомянутый Хабиб, теннисист Даниил Медведев (11), биатлонист Александр Логинов (13), гонщик "Формулы 1" Даниил Квят (18) и замыкает рейтинг теннисистка Мария Шарапова.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей более 53 тыс. влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. Период исследования: январь - декабрь 2019 года. Данные для рейтинга рассчитаны 12.12.2019.