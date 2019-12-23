09 Октября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Ледовая переправа, проезд по льду запрещен, знак, указатель, запрет (2018) | Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

В Югре введен режим ЧС из-за провалившегося под лед грузовика с нефтепродуктами

Власти Ханты-Мансийского района ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с провалом под лед грузовика, перевозившего нефтепродукты, передает корреспондент Накануне.RU.

В реку Иртыш автомобиль провалился в минувшие выходные. Нефтевоз вечером 21 декабря двигался по переправе, не доехал до берега примерно 100 метров.

"В воскресенье выехали все службы спасательные, водолазы. Обнаружили эту машину, сделали полынью, водолазы спустились, достали тело водителя, его вещи. Тут же на место приехала бригада "Юганскнефтегаза". Где-то со съемника вышли нефтяные пятна. Бригада два дня работала: вчера, сегодня, ставят боны, чтобы дальше эти остатки нефти не выходили. По всем данным ведра полтора-два нефти собрали, не больше пока. Не знаем, пока сколько вышло. Режим ЧС введен, чтобы можно было привлечь другие организации", - прокомментировал ситуацию руководитель управления гражданской защиты Владимир Завадский.

По предварительным данным, в среду планируется поднять автомобиль на поверхность.

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В Югре введен режим ЧС из-за провалившегося под лед грузовика с нефтепродуктами

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Теги: грузовик, режим ЧС, провалился под лед



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