Жители Южного Урала задолжали мусорному регоператору полмиллиарда рублей

Долг жителей Южного Урала перед регоператором "ЦКС" по обращению с ТКО насчитывает уже более полмиллиарда руб. Согласно информации, полученной из "Центра коммунального сервиса", большая часть долга приходится на обычное население (473 млн.руб.), остальное же - долги юридических лиц. За неуплату организация имеет право взыскать долги через суд и даже, с помощью судебных приставов, ограничить должникам выезд за пределы страны.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ООО "Центр коммунального сервиса", в 2019 году в суды было направлено более 2 тыс. исков. После рассмотрения и решения суда, к делу в обязательном порядке подключаются приставы и возбуждают исполнительное производство, в результате которого должник обязуется оплатить судебные издержки: госпошлину в размере 200 рублей (она будет взыскана в пользу истца) и 7% от размера долга (не менее 1000 рублей), которые будут направлены в государственную казну.

Сумма индивидуального долга, определяемая судебной инстанцией, может быть выдержана из зарплаты задолжавшего за вывоз мусора или списана с банковского счета. Также судебными приставами может быть арестовано имущество должника в счёт погашения долга и даже ограничен выезд за пределы страны до уплаты задолжности.