09 Октября 2020
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мусор, уборка мусора, баки (2019) | Фото: Накануне.RU

Жители Южного Урала задолжали мусорному регоператору полмиллиарда рублей

Долг жителей Южного Урала перед регоператором "ЦКС" по обращению с ТКО насчитывает уже более полмиллиарда руб. Согласно информации, полученной из "Центра коммунального сервиса", большая часть долга приходится на обычное население (473 млн.руб.), остальное же - долги юридических лиц. За неуплату организация имеет право взыскать долги через суд и даже, с помощью судебных приставов, ограничить должникам выезд за пределы страны.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ООО "Центр коммунального сервиса", в 2019 году в суды было направлено более 2 тыс. исков. После рассмотрения и решения суда, к делу в обязательном порядке подключаются приставы и возбуждают исполнительное производство, в результате которого должник обязуется оплатить судебные издержки: госпошлину в размере 200 рублей (она будет взыскана в пользу истца) и 7% от размера долга (не менее 1000 рублей), которые будут направлены в государственную казну.

Сумма индивидуального долга, определяемая судебной инстанцией, может быть выдержана из зарплаты задолжавшего за вывоз мусора или списана с банковского счета. Также судебными приставами может быть арестовано имущество должника в счёт погашения долга и даже ограничен выезд за пределы страны до уплаты задолжности.

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Жители Южного Урала задолжали мусорному регоператору полмиллиарда рублей

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Теги: мусор, долг, регоператор, Урал



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