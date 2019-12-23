Любимая передача россиян – "Прямой эфир с Андреем Малаховым" - опрос

Россияне назвали свои любимые телепрограммы. В фаворитах у наших соотечественников "Прямой эфир с Андреем Малаховым", "Мужское и женское" и "Поле чудес". Это данные исследования Mediascope "Медиапотребление в регионах России", на которые ссылается РИА Новости.

"Прямой эфир с Андреем Малаховым" своей любимой передачей назвали 8,6% опрошенных, "Мужское и женское" - 6,3%, "Поле чудес" - 4,7%. В топ-10 также попали "Новости" (4,5%), "Спорт" (3,9%), "Comedy Club/Comedy Women (3,7%), "Вечер с Соловьевым" (3,1%), "60 минут" (3%), "ДНК" (2,7%), "КВН" (2,6%). Значительно меньше опрошенных любимыми назвали программы "Мир наизнанку", "Однажды в России", "Загадки человечества", "На ножах", "Кто против" и "Discovery" (по 0,4%).