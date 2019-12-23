В Тюмени пациентка "скорой" умерла вскоре после визита медиков

В Тюмени следователи проверят информацию о том, что пациентка "скорой" умерла вскоре после визита врачей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе тюменского областного управления СКР.

8 декабря врачи "скорой" поставили диагноз "невралгия" пациентке, жаловавшейся медикам на боль в сердце. Пострадавшей сделали укол обезболивающего и не госпитализировали. Через несколько часов она умерла от острой коронарной недостаточности.

Следователям предстоит проверить информацию об этом.