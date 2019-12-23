09 Октября 2020
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Общество В России
Медведев спит, Олимпиада (2015) | Фото:

16% россиян будут работать в новогодние праздники, а из тех, кто отдыхает, четверть хочет просто отоспаться

16% россиян будут работать в предстоящие новогодние праздники. Более 20% еще не знают, чем займутся в выходные дни. Это итоги опроса, проведенного сервисом Superjob.
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"38% россиян планируют провести новогодние каникулы дома, самые популярные варианты времяпрепровождения - общение с семьей и полноценный сон. 16% опрошенных собираются работать. Поехать в гости на новогодние праздники хотят 9% опрошенных. 5% планируют отдохнуть на даче", - говорится в результатах опроса.

Отмечается, что в путешествие по России собираются отправиться 4% респондентов, при этом наиболее популярные города для отдыха - Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Самара. Только 1% опрошенных планируют отдохнуть на новогодних каникулах заграницей: в Италии, Финляндии, США, Индии или Таиланде, передает ТАСС.

Среди тех, кто проведет время в новогодние праздники дома, треть (33%) будет отдыхать с семьей, каждый четвертый (26%) планирует отсыпаться, каждый пятый (20%) потратит выходные дни на учебу, повышение квалификации и походы в театр, 8% - на домашние дела, 5% - на хобби и просмотры фильмов. Активным отдыхом будут заниматься только 2% россиян, столько же - проводить время с друзьями, 4% планируют гулять.

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16% россиян будут работать в новогодние праздники, а из тех, кто отдыхает, четверть хочет просто отоспаться

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Теги: новогодние праздники, россияне, работа, отдых, сон



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