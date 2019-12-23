В Челябинске возбуждено уголовное дело о попытке хищения 1 млн рублей при ремонте филармонии

В Челябинске возбуждено уголовное дело о попытке хищения денежных средств при проведении капитального ремонта объекта культурного наследия — здания филармонии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Контракт был заключен ОГБУК "Государственный научно-производственный центр по охране культурного наследия Челябинской области" с ООО "Евразия – Сервис".

В ходе проверки были выявлены факты существенного завышения сметной стоимости материалов и объемов работ. В частности, в сметной документации была завышена общая стоимость материалов, а в локальных сметах выявлен двойной учет стоимости материалов. Также выявлено завышение объемов работ путем двойного учета стоимости материалов и работ по демонтажу и установке входных дверей.

В результате бюджету области мог быть причинен ущерб в размере более 1 млн руб. На момент проверки оплата по контракту не произведена.

Напомним, ООО "Евразия – Сервис" занималась ремонтом памятника Владимиру Ленину на площади Революции. Ремонтные работы приостанавливали из-за жалоб общественности: работы по снятию гранитных блоков производились отбойниками. В конце ноября прошлого года в Челябинске состоялась официальная приемка ремонтных работ памятника Ленину. Объект приняли, но уже тогда коммунисты обратили внимание на образовавшиеся трещины в швах.

В сентябре Контрольно-счетная палата Челябинской области провела контрольного мероприятия по расходованию средств на ремонтные работы памятника. Было установлено, что более 90% работ выполнены некачественно.

По факту ненадлежащего ремонта памятника Владимиру Ленину возбуждено уголовное дело.