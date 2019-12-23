Легендарный игрок "Динамо" и "Спартака" поможет главному тренеру "Урала"

Футбольный клуб "Урал" начал усиливаться в межсезонье.

Вслед за подписанием левого защитника сборной Белоруссии Николая Золотова пришло усиление в тренерский штаб. Согласно сведениям источника Накануне.RU, близкому к клубу, помощником наставника "шмелей" станет легендарный игрок московских "Динамо" и "Спартака" Юрий Ковтун.

"Сегодня был заключен контракт между Ковтуном и "Уралом". Бывший игрок сборной России станет помощником Дмитрия Парфенова. Ранее они вместе работали в "Тосно", - заключил наш информатор.