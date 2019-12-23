СК: обвиняемый в убийстве трехлетней дочери житель Нефтеюганска избивал другого своего ребенка

В Нефтеюганске предъявлено обвинение "кухонному боксеру", которому вменяют избиение трехлетней дочери. Как оказалось, ранее от отца досталось и сестре пострадавшей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Напомним, ранее стало известно об обнаружении тела трехлетней девочки с признаками насильственной смерти. По версии следствия, вечером 21 декабря пострадавшую серьезно изувечил нетрезвый 34-летний отец. На следующий день она умерла.

Едва начавшееся расследование показало, что в декабре преступник неоднократно избивал погибшую, но и ее четырехлетнюю сестру. Ему предъявлено обвинение в "Истязании несовершеннолетнего" и "Убийстве малолетнего". Ушло в суд ходатайство об аресте предполагаемого убийцы. Следователям предстоит проверить работу органов опеки, которые в ноябре отдали дочерей обвиняемого под его опеку.