В Екатеринбурге загорелся автомобильный салон, людей срочно эвакуировали

В понедельник днем в Екатеринбурге загорелся автомобильный салон. Как передает корреспондент Накануне.RU, сообщения об этом появились в соцсетях.

Фотографии с места ЧП опубликованы в сообществе "Инцидент Екатеринбург". Утверждается, что горит автоцентр "Лексус" на улице Металлургов. На кадрах видно, что возле здания стоят несколько пожарных машин.

По некоторым данным, загорелась вывеска на фасаде автоцентра. Находившихся внутри людей в срочном порядке эвакуировали. О пострадавших в результате пожара не сообщается.