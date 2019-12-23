Девять человек госпитализированы. В Копейске выясняют причину массового отравления воспитанников детсада

Роспотребнадзор, прокуратура и СК проводят проверку по факту массового заболевания воспитанников детского сада №34 в Копейске.

Напомним, о происшествии сообщили родители в соцсетях. По их словам, у детей высокая температура, боли в желудке и рвота.

"Прокуратурой Копейска проводится проверка по факту вспышки острого неуточненного гастроэнтероколита, зафиксированного в муниципальном дошкольном образовательном учреждении", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным прокуратуры, госпитализировано девять человек, из них восемь детей и один воспитатель. Сотрудниками городской больницы №1 Копейска проведены осмотры детей, взяты анализы.

В региональном управлении Ропотребнадзора уточнили, что за медицинской помощью обратились 16 детей и два сотрудника детского сада. По факту регистрации заболеваний острой кишечной инфекции неустановленной этиологии проводится санитарно-эпидемиологическое расследование.

В настоящий момент детский сад закрыт. Руководству учреждения выдано предписание о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий. Организована заключительная дезинфекция помещений детского сада силами специализированного дезинфекционного учреждения.

Для установления источника инфекции проводятся лабораторные исследования.