09 Октября 2020
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Происшествия Челябинская область
врач, медсестра, больница, коридор (2019) | Фото: Накануне.RU

Девять человек госпитализированы. В Копейске выясняют причину массового отравления воспитанников детсада

Роспотребнадзор, прокуратура и СК проводят проверку по факту массового заболевания воспитанников детского сада №34 в Копейске.

Напомним, о происшествии сообщили родители в соцсетях. По их словам, у детей высокая температура, боли в желудке и рвота.

"Прокуратурой Копейска проводится проверка по факту вспышки острого неуточненного гастроэнтероколита, зафиксированного в муниципальном дошкольном образовательном учреждении", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным прокуратуры, госпитализировано девять человек, из них восемь детей и один воспитатель. Сотрудниками городской больницы №1 Копейска проведены осмотры детей, взяты анализы.

В региональном управлении Ропотребнадзора уточнили, что за медицинской помощью обратились 16 детей и два сотрудника детского сада. По факту регистрации заболеваний острой кишечной инфекции неустановленной этиологии проводится санитарно-эпидемиологическое расследование.

В настоящий момент детский сад закрыт. Руководству учреждения выдано предписание о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий. Организована заключительная дезинфекция помещений детского сада силами специализированного дезинфекционного учреждения.

Для установления источника инфекции проводятся лабораторные исследования.

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Девять человек госпитализированы. В Копейске выясняют причину массового отравления воспитанников детсада

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Теги: отравление, детсад, Копейск, прокуратура, СК, Роспотребнадзор,



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Развитие сюжета:

Ранее 27.12.2019 10:50 Мск У заболевших воспитанников детсада в Копейске обнаружили дизентерию
Ранее 25.12.2019 04:12 Мск По факту отравления детей в Копейске заведено дело
Ранее 24.12.2019 15:20 Мск Число заболевших в детском саду Копейска выросло до 36 человек

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