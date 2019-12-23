В Удмуртии прошли массовые пикеты медиков: они требуют достойных зарплат

В Глазове (Удмуртия) активисты профсоюза медработников "Действие" потребовали поднять зарплату в соответствии с "майскими" указами.

21 декабря прошел массовый пикет жителей города, говорится на странице профсоюза в соцсети "Вконтакте".

Участники выразили протест против нарушения прав граждан на доступную и качественную медицинскую помощь, против нарушения трудовых прав медицинских работников.

Пикеты "За достойную медицину в Удмуртии" в тот же день прошли и в других российских городах: Ижевске, Екатеринбурге, Можге.

В Глазове властями было дано разрешение только на оглашение резолюции пикета и проведение голосования. Оглашенная резолюция была принята большинством.

В октябре сообщалось, что около половины медицинских работников Иркутской области в прошлом году не получали зарплату, соответствующую майскому указу главы государства Владимира Путина.

Напомним, из-за низких зарплат недавно в Нижнем Тагиле вспыхнул очередной скандал, там всем отделением решили уйти с работы хирурги. Они также жаловались на хамское отношение руководства, которое считает их обслугой. До этого врачи Скорой помощи устраивали Итальянские забастовки в разных городах страны.