Евгений Данников переизбран главой югорского отделения "соколов Жириновского"

В Сургуте прошло заседание координационного совета регионального отделения ЛДПР, которое провел депутат Госдумы Евгений Марков. На встрече главой реготделения переизбран депутат окружного парламента Евгений Данников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе югорского отделения партии.

Данников рекомендован на этот пост лидером ЛДПР Владимиром Жириновским по решению высшего совета партии. В ответном слове координатор, в частности, заявил, что "первостепенная задача – работа с обращениями граждан в общественных приемных партии".

Напомним, Данников стал и.о. координатора югорского отделения "соколов Жириновского" в апреле 2017 г., назначение состоялось в Москве, где на заседании высшего совета партии распустили координационный совет реготделения. Позже, на 53 внеочередной отчётно-выборной конференции регионального отделения, в новый состав региональной структуры вошли в частности, Евгений Марков, Евгений Данников, Виктор Сысун. На первом заседании нового совета Данников утвержден координатором отделения.