На Южном Урале бывший начальник МУПа осужден за растрату и преднамеренное банкротство

На Южном Урале бывший начальник МУП "УК ЖКХ" села Фершампенуаз приговорен к условному сроку за растрату и преднамеренное банкротство, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В 2015-2016 гг. обвиняемый в соучастии с главой Фершампенуазского сельского поселения с целью незаконного освобождения от кредиторской задолженности совершил действия, направленные на преднамеренное банкротство предприятия. В связи с чем основные средства МУПа уменьшились на сумму свыше 10 млн рублей.

Кроме того, обвиняемый совершил растрату свыше 100 тыс. рублей, которые принадлежали МУПу.

Суд приговорил его к 2 годам 3 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года. Также ему запрещено занимать должности в органах власти сроком на 1 год.

Суд удовлетворил гражданский иск прокурора и взыскал с обвиняемого в счет возмещения ущерба свыше 100 тыс. рублей.