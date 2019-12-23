"I’ll be back": В Нижегородской области установили большой баннер Сталина в образе терминатора

Ко дню рождения Иосифа Сталина в Нижегородской области появился баннер с изображением политического деятеля в образе терминатора.

Фотография опубликована в соцсетях и телеграмм-каналах. Баннер с надписью "I’ll be back" установлен на стене здания в городе Балахна.

Кроме того, такие же плакаты появились на улицах Екатеринбурга.

Напомним, ранее в уральской столице начали собирать подписи за переименование улицы Бориса Ельцина в улицу Иосифа Сталина. Инициатором выступило местное отделение партии "Коммунисты России". В ближайшее время подписи за переименование будут переданы в администрацию Екатеринбурга.