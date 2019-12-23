09 Октября 2020
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В Нижегородской области появился баннер с изображением Иосифа Сталина в образе терминатора (2019) | Фото: telegram.org/Опер пишет...

"I’ll be back": В Нижегородской области установили большой баннер Сталина в образе терминатора

Ко дню рождения Иосифа Сталина в Нижегородской области появился баннер с изображением политического деятеля в образе терминатора.

Фотография опубликована в соцсетях и телеграмм-каналах. Баннер с надписью "I’ll be back" установлен на стене здания в городе Балахна.

В Нижегородской области появился баннер с изображением Иосифа Сталина в образе терминатора(2019)|Фото: telegram.org/Опер пишет...

Кроме того, такие же плакаты появились на улицах Екатеринбурга.

Напомним, ранее в уральской столице начали собирать подписи за переименование улицы Бориса Ельцина в улицу Иосифа Сталина. Инициатором выступило местное отделение партии "Коммунисты России". В ближайшее время подписи за переименование будут переданы в администрацию Екатеринбурга.

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Теги: иосиф сталин, терминатор, баннер



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