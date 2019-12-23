09 Октября 2020
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Общество В России
попрошайничество, нищета, бедность (2015) | Фото: ru.delfi.lt

Депутат ГД: Количество бедных в России может сократиться, потому что вырастет число нищих

В Госдуме прогнозируют сокращение бедных в России за счет увеличения нищих. Об этом заявил депутат Владимир Поздняков (КПРФ).

По его словам, "никто не обещает, что в России что-то подешевеет". Парламентарий напомнил, что в следующем году подорожают продукты питания, услуги ЖКХ, сотовая связь, вырастут акцизы на алкоголь и сигареты, а также ставки на топливо.

"Количество бедных, действительно, может сократиться, потому что вырастет число нищих. А задачу бороться с нищетой президент РФ перед чиновниками не ставил", - приводит слова депутата Regnum.

Напомним, по итогам первого полугодия 2019 г. за чертой бедности жили 19,8 млн человек (13,5% населения). Доля бедных в стране в январе-июне оказалась на 0,2 п.п выше аналогичного периода прошлого года.

Ранее большой общественный резонанс вызвали новые инициативы чиновников на местах, которые предлагают пересчитать количество нуждающихся граждан по новым правилам, что, по задумке, приведет к сокращению получателей различного рода льгот и пособий. А уже это сокращение количества бедных якобы позволит увеличить выплаты "настоящим бедным", которые не имеют за душой ни большой квартиры, зачастую – даже огорода или приусадебного участка.

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Депутат ГД: Количество бедных в России может сократиться, потому что вырастет число нищих

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Теги: госдума, бедные, нищие



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