Отморозившего ноги тюменца выгнали из "Макдональдса" на мороз ждать врачей

В Тюмени прохожего, отморозившего ноги, выгнали из "Макдональдса", куда он зашел, чтобы в тепле дождаться медиков. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

Драма разыгралась в ночь на 22 декабря на Ленина. К компании молодых людей подошел пострадавший. Он сказал, что "сильно обморозил ноги и идти дальше не сможет", и попросил вызвать врачей.

"Мы спросили, заходил ли он в "Макдональдс", просил ли о помощи? Заходил, но сразу после этого всех посетителей выгнали на улицу и заведение закрыли, "скорую помощь" вызывать отказались. Работало только уличное окно приема заказов. Мы вызвали врачей и стали ждать их", - пишет автор поста, один из молодых людей, к которым обратился пострадавший.

Спор с администратором заведения кончился ничем – автор пишет, что пострадавшего отказались пустить даже в тамбур, ссылаясь на внутреннюю инструкцию общепита. Среди аргументов якобы прозвучала фраза "каждый сам выбирает свой путь".

"Мы проводили пострадавшего до "Пицца Миа" на Герцена, где и дождались "скорую помощь", - пишет автор.

Он также обратился в официальный Viber-аккаунт "Макдональдса", где ему, судя по опубликованному скриншоту, подтвердили, что сотрудникам заведения категорически запрещено пускать кого-либо внутрь, "если зал не работает".

В пресс-службе департамента здравоохранения Накануне.RU сообщили, что в 1.39 22 декабря диспетчер принял отказ от вызова к 58-летнему пострадавшему по адресу Ленина, 54.

"Затем к этому же пациенту вызов был оформлен по адресу Герцена, 63. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в ОКБ №2. Врачи оказали всю необходимую медицинскую помощь по поводу раны голени. В дальнейшем рекомендовано амбулаторное наблюдение. Пациент самостоятельно по своему желанию покинул приемное отделение", - сообщили в департаменте.