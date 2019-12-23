Общественники требуют от РАН и "Гринпис" не допустить перевода заповедника "Денежкин камень" в статус нацпарка

Свердловская общественная организация "Живой Шемур" опубликовала открытое обращение к представителям Российской академии наук и российского отделения "Гринписа". Как передает корреспондент Накануне.RU, речь идут о статусе заповедника "Денежкин камень", который находится на севере Среднего Урала.

В обращении общественников говорится, что сейчас активно обсуждается идея о придании заповеднику статуса Национального парка - на этом настаивают власти Североуральска. Однако местные жители, по данным "Живого Шемура", выступают категорически против перевода.

Общественники обращаются к академикам за поддержкой и указывают на то, что в районе и так достаточно мест для туризма.

"Любой "туризм" на его территории (имеется ввиду заповедник, - прим. Накануне.RU) будет губительным для экосистем, редких растений и животных. Там сохранены участки первобытной тайги - все об этом знают", - отмечают в "Живом Шемуре".

Там полагают, что изменение статуса заповедника связано с попыткой властей избавиться от нынешнего руководства "Денежкина камня". Членов РАН и "Гринпис" просят высказать свою позицию по данной ситуации, а в случае несогласия с идеей перевода заповедника в нацпарк - обратиться с соответствующим письмом в Минприроды России.

Как сообщало Накануне.RU, в прошлом году мэр Североуральска Василий Матюшенко сравнил работников заповедника "Денежкин камень" и экоактивистов с "агентами Трампа". А весной жители начали сбор подписей за его отставку.