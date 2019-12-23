09 Октября 2020
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Экономика В России
кресло чиновник галстук назначение бюрократия власть (2010) | Фото: izvestia.ru

Премии топ-менеджерам российских банков выросли в разы

За последние пять лет крупнейшие российские банки увеличили вознаграждения руководящему персоналу в три-шесть раз. Газета "Известия" проанализировала данные отчетности.

Так, с 2015 года Сбербанк увеличил выплаты топ-менеджерам в четыре раза, Альфа-банк и ВТБ - втрое, Райффайзенбанк и Россельхозбанк (РСХБ) - примерно вдвое, "Юникредит" - в 1,5 раза, МКБ - в шесть раз.

Что касается годовой отчетности, то больше всего в январе-сентябре этого года топ-менеджерам заплатил Газпромбанк - 3,8 млрд руб. По 3,3 млрд рублей выплатили Сбербанк и ВТБ. Альфа-банк выплатил 2,1 млрд, ФК "Банк "Открытие" - 1,76 млрд рублей.

Напомним, в 2015 году Правительство России внесло в Госдуму поправки в Трудовой кодекс, ограничивающие размер зарплат руководителей компаний и фондов, в которых государству принадлежит более 50% акций. После принятия проекта уровень дохода первых лиц предприятий будет зависеть от средней зарплаты сотрудников.

Отметим, что в начале 2015 году правительство России также утвердило постановление, согласно которому зарплата руководства федеральных государственных унитарных предприятий не может превышать среднюю зарплату работников в восемь раз.

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Премии топ-менеджерам российских банков выросли в разы

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Теги: банки, премии, топ-менеджеры



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