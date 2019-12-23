В Копейске массово заболели воспитанники детского сада

В Копейске в детском саду массово заболели дети.

О происшествии сообщили родители в соцстеях. По их словам, дети отравились 20 декабря в детском саду №34.

"Температура у деток в выходные набегала до 40, боли в желудках, рвота, скупили все лекарства в аптеке, т.к. пострадали все детки, кто был в садике, в тот день, врачи не успевали приезжать осматривать. Один попал в реанимацию", - написали жители.

Родители рассказали, что в выходные администрация учреждения собрала персонал и перед проверкой сделали генеральную уборку. Теперь они опасаются, что виновные останутся безнаказанными.

По данным администрации города, госпитализированы пять детей и один взрослый. У них взяли анализы, но результатов пока нет.