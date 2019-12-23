09 Октября 2020
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Общество В России
(2011) | Фото:canoe.ca

Книжные издатели допустили вечную блокировку "Яндекс.Видео" и YouTube

Сервисам "Яндекс.Видео" и YouTube может грозить вечная блокировка из-за нарушения законодательства о пиратстве. Об этом сообщил "Ведомостям" Максим Рябыко, гендиректор Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ).

В декабре апелляционная инстанция Мосгорсуда удовлетворила заявление издательства "Эксмо" о принятии предварительных обеспечительных мер в отношении произведения "Задача трех тел" писателя Лю Цысиня.

Однако на "Яндекс.Видео" и YouTube до сих пор содержатся нелегальные аудиоверсии произведения, пишет издание.

По словам Рябыко, "Эксмо" готово обращаться в суд и по другим книгам. "Если жалобы будут удовлетворены, мы сможем настаивать на вечной блокировке "Яндекс.Видео" и YouTube в России", - подчеркнул он.

В России с 2015 года действует закон, по которому интернет-ресурс может быть заблокирован навсегда, если он дважды проиграл в суде по жалобе правообладателя о нелегальной копии контента на страницах ресурса.

Напомним, ранее в "Яндексе" решили не подвергать сервис "Яндекс.Видео" угрозе блокировки и подчинились требованию Роскомнадзора об удалении спорных роликов. При этом в компании считают требования ведомства необоснованными.

В августе "Газпром-медиа" и "Национальная медиагруппа" (РЕН ТВ, "Пятый канал"), а также "Первый канал" убрали с главной страницы "Яндекса" свои онлайн-трансляции, потребовав от поисковика удалить пиратские версии записей из поисковой выдачи.

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Книжные издатели допустили вечную блокировку "Яндекс.Видео" и YouTube

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Теги: "Яндекс.Видео", YouTube, блокировка



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