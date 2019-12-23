09 Октября 2020
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Общество Свердловская область
Большой рождественский шар рядом с храмом &quot;Большой Златоуст&quot; (2019) | Фото: Фонд Святой Екатерины

Перед храмами в центре Екатеринбурга появились большие рождественские шары и фигуры ангелов

На площадках перед храмами в центре Екатеринбурга появились большие рождественские шары со световыми инсталляциями и фигуры ангелов. Таким образом фонд святой Екатерины решил поздравить горожан и гостей города с приближающимся Новым годом и Рождеством.

Как сообщили Накануне.RU в фонде, у Храма-на-Крови расположились две детские горки, здесь же установлен большой трехметровый шар со световыми инсталляциями и 10 маленьких шаров и подарочных коробок.

Экспозиция из восьми ангелов рядом с Свято-Троицким собором (2019)|Фото: Фонд Святой Екатерины

На площадке у Свято-Троицкого собора установлена экспозиция из восьми ангелов, которая подчеркивает структуру собора. Между двумя рядами ангелов расположился трехметровый шар, украшенный разноцветными гирляндами, неоном и снежинками.

Фигуры ангелов рядом с часовней святой Екатерины(2019)|Фото: Фонд Святой Екатерины

В самом центре города у фонтана "Каменный цветок", что возле часовни святой Екатерины, появились большие пятиметровые ангелы, украшенные по контуру гирляндами. Внутри композиции расположены прожектора, которые меняют свой цвет.

А у храма Большой Златоуст установлен пятиметровый шар, внутри которого рождественский вертеп.

Большой рождественский шар рядом с храмом "Большой Златоуст"(2019)|Фото: Фонд Святой Екатерины

Как отмечают в фонде святой Екатерины, проект будет работать до 20 февраля.

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Перед храмами в центре Екатеринбурга появились большие рождественские шары и фигуры ангелов

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Теги: храмы, шары, ангелы, Екатеринбург



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