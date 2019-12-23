В Югре в ДТП один человек погиб и шестеро пострадали

На югорской трассе столкнулись два автомобиля, есть погибший и пострадавшие, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления МВД.

В 16.30 21 декабря на 271 км автодороги "Юг" столкнулись "Лада Гранта" и "Киа Спортедж". Водитель отечественного автомобиля умер на месте, два его пассажира, в том числе восьмилетний мальчик, а также водитель и два пассажира "Киа", один из которых – двухмесячный ребенок, получили травмы.

Напомним, в начале зимы прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин инициировал проверку работы дорожных служб и окружного управления ГИБДД. Причина – две смертельные аварии, в которых погибли шесть человек.