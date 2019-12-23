В Челябинске контракт на содержание дорог города стоимостью 3 млрд рублей получит московская компания

Контракт на оказание услуг по содержанию улично-дорожной сети Челябинска на 2020-2022 годы стоимостью 3 млрд рублей будет заключен с московской компанией "Объединение "Ингеоком". Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

На аукцион была подана только одна заявка, которая признана соответствующей требованием. С компанией будет заключен контракт.

Добавим, по данным сайта госзакупок, в настоящий момент по требованию УФАС приостановлено определение поставщика в части заключения контракта из-за жалобы.

Напомним, контракт у действующего подрядчика "Южуралмост" истекает 1 января.