09 Октября 2020
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Общество Челябинская область
дороги, снег, уборка дорог, снегоуборочная техника, (2016) | Фото: миндортранс Челябинской области

В Челябинске контракт на содержание дорог города стоимостью 3 млрд рублей получит московская компания

Контракт на оказание услуг по содержанию улично-дорожной сети Челябинска на 2020-2022 годы стоимостью 3 млрд рублей будет заключен с московской компанией "Объединение "Ингеоком". Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

На аукцион была подана только одна заявка, которая признана соответствующей требованием. С компанией будет заключен контракт.

Добавим, по данным сайта госзакупок, в настоящий момент по требованию УФАС приостановлено определение поставщика в части заключения контракта из-за жалобы.

Напомним, контракт у действующего подрядчика "Южуралмост" истекает 1 января.

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В Челябинске контракт на содержание дорог города стоимостью 3 млрд рублей получит московская компания

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Теги: подрядчик, аукцион, контракт, содержание дорог,



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