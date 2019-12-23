09 Октября 2020
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Новогодний каток в Новосибирске. (2019) | Фото: vk.com/typical_nsk/Слава Степанов

Власти Новосибирска прокомментировали "пикантную"" форму новогоднего катка в центре города

В соцсетях и СМИ продолжают обсуждать неоднозначную форму новогоднего катка, который власти Новосибирска открыли в Театральном сквере в центре города. Оказалось, что на панораме, снятой сверху, пространство ледового городка некоторым пользователям сети напомнило мужской половой орган. Возможно, над темой посмеялись бы и забыли, но ассоциацию прокомментировала глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова. На своей странице в Instagram она написала: "Настоящее искусство должно возбуждать!".

В комментариях к посту чиновницы мнения разделились: одни пользователи ругаются, мол, у кого что болит, повод высосан из пальца. Другие смеются над стечением обстоятельств.

Новогодний каток в Новосибирске.|Фото: vk.com/typical_nsk/Слава Степанов

Фото катка - Слава Степанов

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Власти Новосибирска прокомментировали "пикантную"" форму новогоднего катка в центре города

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Теги: каток, ледовый городок, новосибирск, форма, чиновники



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