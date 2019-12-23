Власти Новосибирска прокомментировали "пикантную"" форму новогоднего катка в центре города
В соцсетях и СМИ продолжают обсуждать неоднозначную форму новогоднего катка, который власти Новосибирска открыли в Театральном сквере в центре города. Оказалось, что на панораме, снятой сверху, пространство ледового городка некоторым пользователям сети напомнило мужской половой орган. Возможно, над темой посмеялись бы и забыли, но ассоциацию прокомментировала глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова. На своей странице в Instagram она написала: "Настоящее искусство должно возбуждать!".
В комментариях к посту чиновницы мнения разделились: одни пользователи ругаются, мол, у кого что болит, повод высосан из пальца. Другие смеются над стечением обстоятельств.
Фото катка - Слава Степанов.