09 Октября 2020
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Общество В России Москва
(2018) | Фото: Накануне.RU

"Не стесняйтесь приходить в семьи, где есть проявления насилия": патриарх Кирилл напутствовал священников на работу с прихожанами

Предстоятель Русской православной церкви Патриарх Кирилл призвал клириков активнее проявлять себя в борьбе с домашним насилием в семьях прихожан.

"Я обращаюсь в первую очередь к священникам, к тем, кто имеет доступ к семьям, кто принимает исповедь: работайте с семьями, с мужем, женой, детьми. Не стесняйтесь приходить в семьи, где, сохрани Бог, действительно есть проявления насилия или вообще царят глубокие неурядицы", - цитирует ТАСС слова Патриарха, сказанные на воскресной проповеди в Москве.

По мнению  главы РПЦ, "на передовой линии борьбы за человека, за предупреждение всякой агрессии, всяких правонарушений должна быть церковь, которая призвана воспитывать людей таким образом, чтобы им в голову не приходило нарушать закон".

Ранее патриарх, комментируя публикацию законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия на сайте Совета Федерации, заявил, что РПЦ выступает против "вторжения в семейную жизнь сторонних сил, общественных или государственных организаций, или каких-либо добровольцев, которые якобы призваны помочь урегулировать положение в семье".

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"Не стесняйтесь приходить в семьи, где есть проявления насилия": патриарх Кирилл напутствовал священников на работу с прихожанами

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Теги: патриарх кирилл, прихожане, домашнее насилие, семья



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