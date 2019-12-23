09 Октября 2020
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Происшествия Свердловская область
(2018) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге третий день ищут мужчину, не вернувшегося после новогоднего корпоратива

В Екатеринбурге третий день ищут пропавшего мужчину.
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Как сообщили Накануне.RU в поисковом отряде "Прорыв", разыскивается 56-летний Сергей Суетин, который пропал в Чкаловском микрорайоне 21 декабря. Его приметы: рост 164 см, худощавое телосложение, темные волосы, темно-карие глаза.

На момент пропажи был одет: синие джинсы, черные футболка, кофта, куртка, шапка в серую полоску, черные ботинки. С собой была черная кожаная сумка.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Суетина, просят звонить руководителю отряда Наталии по телефону 8-9000-44-02-20, либо по линии 02.

Известно, что пропавший мужчина возвращался с новогоднего корпоратива. На остановке он попрощался со своим знакомым и больше его никто не видел.

Как сообщало Накануне.RU, также в Екатеринбурге больше месяца ищут женщину, которая перед исчезновением поймала машину. Возбуждено дело об убийстве.

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В Екатеринбурге третий день ищут мужчину, не вернувшегося после новогоднего корпоратива

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Теги: корпоратив, поиски, Екатеринбург



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Развитие сюжета:

Ранее 21.01.2020 08:15 Мск Пропавший после новогоднего корпоратива житель Екатеринбурга найден мертвым

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