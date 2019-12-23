В Екатеринбурге третий день ищут мужчину, не вернувшегося после новогоднего корпоратива

В Екатеринбурге третий день ищут пропавшего мужчину.

Как сообщили Накануне.RU в поисковом отряде "Прорыв", разыскивается 56-летний Сергей Суетин, который пропал в Чкаловском микрорайоне 21 декабря. Его приметы: рост 164 см, худощавое телосложение, темные волосы, темно-карие глаза.

На момент пропажи был одет: синие джинсы, черные футболка, кофта, куртка, шапка в серую полоску, черные ботинки. С собой была черная кожаная сумка.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Суетина, просят звонить руководителю отряда Наталии по телефону 8-9000-44-02-20, либо по линии 02.

Известно, что пропавший мужчина возвращался с новогоднего корпоратива. На остановке он попрощался со своим знакомым и больше его никто не видел.

Как сообщало Накануне.RU, также в Екатеринбурге больше месяца ищут женщину, которая перед исчезновением поймала машину. Возбуждено дело об убийстве.