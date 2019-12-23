09 Октября 2020
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Во время экспедиции к подлодке, погибшей в годы Великой Отечественной войны (2019) | Фото: kremlin.ru

Военные обнаружили немецкие мины в Финском заливе перед погружением Путина на батискафе

Перед погружением Владимира Путина на батискафе к затонувшему фрегату в Финском заливе летом этого года военные обнаружили минное поле времен Великой отечественной войны, установленное немцами. Его обезвреживали с помощью роботов военные моряки Балтийского флота.

Об этом в интервью газете "Красная звезда" сообщил командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов.

"Минувшим летом под эгидой Русского географического общества состоялась экспедиция на остров Гогланд, участие в которой принимали президент и министр обороны России. Не все знают, что в подготовке и обеспечении этой экспедиции были задействованы корабли, суда и инженерное подразделение Балтийского флота", — рассказал он.

"Задачи выполнялись разные, но особо следует отметить работу по очистке территории острова и прилегающего дна от взрывоопасных предметов. На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин, которые с помощью роботизированной подводной техники были уничтожены на месте", — отметил адмирал.

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Военные обнаружили немецкие мины в Финском заливе перед погружением Путина на батискафе

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Теги: минное поле, великая отечественная война, разминирование, балтийский флот, остров готланд



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