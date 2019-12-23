Минобороны купит меньше транспортных самолетов Ил-76МД-90А

Министерство обороны России планирует заключить новый долгосрочный контракт на поставку военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А.

В первом полугодии уходящего года Минобороны, Минпромторг и ФАС завершили анализ экономического обоснования изменения цены серийного самолета и его стоимость до 2020 года признана обоснованной.

Контракт 2012 года на 39 Ил-76 на сумму около 140 млрд руб., который фактически не выполнен, будет перезаключен с повышением цены машин, что сделает производство экономически обоснованным за счет снижения их числа при сохранении общей суммы контракта.

В 2020 году ульяновский "Авиастар-СП" выпустит еще несколько машин по старой цене, а начиная с 2021 года стоимость выпуска самолетов увеличится, сообщают "Ведомости".

Напомним, в апреле 2019 года ушел из жизни почетный генеральный конструктор авиационного комплекса имени Ильюшина, создатель самолета Ил-76 Генрих Новожилов.

Он - советский и российский авиаконструктор, дважды Герой Социалистического труда, доктор технических наук, профессор, академик АН СССР. Он создал проекты тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76, пассажирского широкофюзеляжного Ил-96, а также двухмоторного турбовинтового самолета Ил-114.

Ил-76 — советский и российский тяжёлый военно-транспортный самолёт, разработанный в ОКБ Ильюшина. Лайнер серийно производился в Узбекистане на Ташкентском авиационном производственном объединении имени В. П. Чкалова.