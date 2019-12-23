Беспилотные стратегические бомбардировщики появятся в России

Стратегический бомбардировщик шестого поколения будет беспилотным.

Как ожидается, он появится в России к 2040 году, сообщил командующий дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш. По его словам, дальнейшее развитие дальней авиации осуществляется не только за счет модернизации бомбардировщиков Ту-160, Ту-95МС, Ту-22МЗ, но и за счет создания стратегического бомбардировщика пятого поколения, пишет "Московский комсомолец".

Тем временем, глубокая модернизация первого строевого стратегического самолета Ту-160М завершена, ракетоносец-бомбардировщик передан на испытания.

Наземные и летные испытания нового самолета пройдут на площадке Казанского авиационного завода имени Горбунова (филиал "Туполева"). Бомбардировщик сначала испытают на земле, а затем в воздухе.

Ту-160 - стратегический ракетоносец, способный нести на борту крылатые ракеты с ядерными боеголовками. В 2015 году стало известно о решении возобновить производство этих бомбардировщиков в модернизированном варианте Ту-160М2. В Минобороны РФ сообщали, что их серийный выпуск должен начаться в 2023 году.