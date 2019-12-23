Житель Нефтеюганска убил трехлетнюю дочь

В Нефтеюганске заведено уголовное дело на местного жителя, убившего собственного ребенка.

Как сообщили Накануне.RU в СУР по ХМАО-Югре, 22 декабря поступило сообщение об обнаружении тела трехлетней девочки с признаками насильственной смерти.

Вечером 21 декабря 34-летний житель города в нетрезвом состоянии, находясь в своей квартире, нанес множественные удары по голове и телу своей трехлетней дочери.

На следующий день девочка скончалась. Подозреваемый задержан.