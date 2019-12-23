09 Октября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
кулак (2019) | Фото: Накануне.RU

Житель Нефтеюганска убил трехлетнюю дочь

В Нефтеюганске заведено уголовное дело на местного жителя, убившего собственного ребенка.

Как сообщили Накануне.RU в СУР по ХМАО-Югре, 22 декабря поступило сообщение об обнаружении тела трехлетней девочки с признаками насильственной смерти.

Вечером 21 декабря 34-летний житель города в нетрезвом состоянии, находясь в своей квартире, нанес множественные удары по голове и телу своей трехлетней дочери.

На следующий день девочка скончалась. Подозреваемый задержан.

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Житель Нефтеюганска убил трехлетнюю дочь

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Теги: дети, убийство



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Развитие сюжета:

Ранее 24.12.2019 15:25 Мск В Нефтеюганске арестован отец, обвиняемый в убийстве одной дочери и избиении другой
Ранее 23.12.2019 13:10 Мск СК: обвиняемый в убийстве трехлетней дочери житель Нефтеюганска избивал другого своего ребенка

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