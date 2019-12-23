В России подорожает водка и коньяк

Минимальные розничные цены на водку, коньяк, бренди и ликероводочные изделия повысят в России.

Это произойдет с 1 января 2020 года, следует из приказа Минфина. Минимальная розничная цена на водку увеличится на 7%, до 230 руб. за пол-литровую бутылку.

Минимальная цена за коньяк вырастет более чем на 11%, до 433 руб. за бутылку 0,5 литра.

Бренди в следующем году будет стоить 315 руб., сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее,в России снизились объемы продажи вина и водки. Об этом свидетельствуют данные платформы фискальных данных "Такском". Эксперты компании проанализировали более 17 млрд кассовых чеков с июля по октябрь 2019 года. Значительнее всего в этот период по отношению к аналогичному в 2018 году сократились продажи вина – в среднем на 20%. Продажи водки снизились на 10%.

Зафиксирован незначительный рост продаж коньяка и виски — от 1 до 3%.