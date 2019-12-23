Составлен список самых востребованных профессий в России
В России составлен список самых востребованных профессий.
На первом месте - продавцы-кассиры, следует из данных Всероссийского научно-исследовательского института труда. Затем идут повара и педагоги профобучения и профобразования.
Также в списке - юристы, соцработники, специалисты по закупкам, педагоги допобразования и медсестры, сообщают "Известия".
Как сообщалось ранее, в 2020 году повышения зарплаты могут ожидать не только востребованные на рынке труда специалиста IT-сферы, но и сотрудники "массовых профессий".
По данным исследования сервиса "Работа.ру", из рассмотренной тысячи отечественных компаний планируют повысить зарплаты в следующем году около четверти.
В следующем году сохранится тенденция на рост зарплат на уровне 7-9%.