Составлен список самых востребованных профессий в России

В России составлен список самых востребованных профессий.

На первом месте - продавцы-кассиры, следует из данных Всероссийского научно-исследовательского института труда. Затем идут повара и педагоги профобучения и профобразования.

Также в списке - юристы, соцработники, специалисты по закупкам, педагоги допобразования и медсестры, сообщают "Известия".

Как сообщалось ранее, в 2020 году повышения зарплаты могут ожидать не только востребованные на рынке труда специалиста IT-сферы, но и сотрудники "массовых профессий".

По данным исследования сервиса "Работа.ру", из рассмотренной тысячи отечественных компаний планируют повысить зарплаты в следующем году около четверти.

В следующем году сохранится тенденция на рост зарплат на уровне 7-9%.