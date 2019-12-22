"Как будто море открылось": уральский город затопили коммунальные реки

В Нижней Туре возник коммунальный коллапс. В городе сильно прорвало трубы водопровода. Вода разлилась на одной из центральных улиц города, сообщили Накануне.RU очевидцы.

"ЧП случилось в районе центра. Рядом с заправкой и автостанцией вода бьет сильной струей", - рассказывает очевидец в разговоре с Накануне.RU.

На видео видно, как буквально в реки превратились целые улицы. Движение по городу затруднено.

На кадрах пассажирский автобус "плывет" по улице. Транспортное средство сносит течением. Люди, записывающие видео, за кадром интересуются, не затонут ли они.