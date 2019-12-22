08 Октября 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО В России
коммунальная авария прорыв теплотрасса (2011) | Фото: Накануне.ru

"Как будто море открылось": уральский город затопили коммунальные реки

В Нижней Туре возник коммунальный коллапс. В городе сильно прорвало трубы водопровода. Вода разлилась на одной из центральных улиц города, сообщили Накануне.RU очевидцы.

"ЧП случилось в районе центра. Рядом с заправкой и автостанцией вода бьет сильной струей", - рассказывает очевидец в разговоре с Накануне.RU.

На видео видно, как буквально в реки превратились целые улицы. Движение по городу затруднено.

На кадрах пассажирский автобус "плывет" по улице. Транспортное средство сносит течением. Люди, записывающие видео, за кадром интересуются, не затонут ли они.

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"Как будто море открылось": уральский город затопили коммунальные реки

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Теги: нижняя тура, коммунальные реки



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