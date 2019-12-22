В Приморье мужчина открыл стрельбу из ружья у ресторана

Во время стрельбы у ресторана в городе Дальнегорске (Приморский край) получили ранения четверо местных жителей.

Инцидент произошел на проспекте 50-летия Октября. Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону, между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них начал стрелять из ружья.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Летом в Красноярске местный житель открыл стрельбу по людям - причиной стала громкая музыка.

Инцидент произошел в частном секторе, 54-летний мужчина выстрелил в группу людей, ранив одного в руку.