Средняя стоимость новогоднего стола россиян за год увеличилась

Росстат подсчитал стоимость новогоднего стола россиян. В среднем на новогодний стол среднестатистический житель России потратит 6430,78 рублей.

Как отмечает "Российская газета", за год новогоднее застолье подорожало на 2,74%.

Сильнее всего цены подскочили на сыры - на 11,17%, апельсины - на 10,87% и сливочное масло - на 10,36%.

Между тем, опрос показал, что новогодний стол среднестатистического россиянина будет накрыт на сумму в 10 тыс. рублей. При этом еще два года назад новогодний стол россиянам обходился гораздо дешевле. По крайней мере, об этом говорят цифры ВЦИОМ. Так, на праздничный стол к новому, 2018-му году россияне в среднем тратили 4,7 тыс. рублей, а в целом празднование Нового года тогда обходилось в 14 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что россияне стали брать микрозаймы на покупку подарков к Новому году, а также на развлечения в новогодние каникулы.