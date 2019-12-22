Неэксплуатируемое здание обрушилось на заводе в Омске, сообщается о погибшем

В Омске частично обрушилось неэксплуатируемое здание на территории завода.

ЧП произошло в Кировском округе города сегодня днем, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по области.

Три этажа четырехэтажного здания частично обрушились при демонтаже. Также имеется угроза обрушения перекрытия первого этажа.

По данным СМИ, на объекте работали два человека, один из них погиб, второй пострадал.

Ранее на Ямале рабочий погиб во время разбора здания аптечного склада. 8 октября двое рабочих разбирали кровлю старого неиспользуемого здания. Крыша и часть стены, состоящая из строительных блоков, обрушились. Один из пострадавших оказался погребенным под завалами и умер на месте.