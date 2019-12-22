08 Октября 2020
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Происшествия Приволжский ФО В России
оружие пистолет угроза ограбления (2013) | Фото:

Стрельба в Саратове: раненый полицейский скончался в больнице

Сотрудник полиции в Саратове скончался в больнице после получения огнестрельного ранения.

Инцидент произошел вечером 21 декабря в Заводском районе.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по области, сотрудники патрульно-постовой службы остановили двух мужчин. Один из них выстрелил в 28-летнего лейтенанта полиции.

Задержаны двое мужчин. С места происшествия изъят предмет, похожий на пистолет.

Возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

Ранее сообщалось, что в Апатитах группа подростков устроила массовую драку возде дома культуры и избила полицейских. Прибывший наряд Росгвардии задержал девять человек.

Следователями установлены несовершеннолетние, совершившие противоправные действия, они допрошены. За применение насилия в отношении представителей власти, не опасного для жизни, они могут получить до пяти лет лишения свободы.

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Стрельба в Саратове: раненый полицейский скончался в больнице

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Теги: саратов, полицейский, стрельба



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