Стрельба в Саратове: раненый полицейский скончался в больнице
Сотрудник полиции в Саратове скончался в больнице после получения огнестрельного ранения.
Инцидент произошел вечером 21 декабря в Заводском районе.
Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по области, сотрудники патрульно-постовой службы остановили двух мужчин. Один из них выстрелил в 28-летнего лейтенанта полиции.
Задержаны двое мужчин. С места происшествия изъят предмет, похожий на пистолет.
Возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".
Ранее сообщалось, что в Апатитах группа подростков устроила массовую драку возде дома культуры и избила полицейских. Прибывший наряд Росгвардии задержал девять человек.
Следователями установлены несовершеннолетние, совершившие противоправные действия, они допрошены. За применение насилия в отношении представителей власти, не опасного для жизни, они могут получить до пяти лет лишения свободы.