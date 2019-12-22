08 Октября 2020
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Экономика В России
пенсия, деньги (2015) | Фото: km.ru

В ПФР разъяснили порядок индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов пояснил, как будет индексироваться пенсия ушедших с работы пенсионеров.

Как пишет "Российская газета", после увольнения число накопленных гражданином индивидуальных пенсионных коэффициентов умножается на их актуальную стоимость. В 2020 году она составит 93 рубля.

После этого к полученной сумме прибавляется актуальный размер фиксированной выплаты. В следующем году ее размер будет равен 5 686,25 рубля.

Если пенсионер примет решение вернуться на работу, то проведенную индексацию не отменят.

Ранее в ПФР сообщили, что пенсии неработающих жителей России с 1 января 2020 года вырастут на 6,6%.

При этом средний размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тыс. руб.

У участников и инвалидов Великой Отечественной войны, получающих две пенсии и повышенные социальные выплаты, средний доход вырастет до 46,5 тыс. и 39,9 тыс. рублей соответственно.

В ПФР отмечают, что с начала нового года индексация пройдет с опережением инфляции.

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В ПФР разъяснили порядок индексации пенсий уволившихся пенсионеров

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Теги: пенсии, пфр, индексация



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