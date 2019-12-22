В Башкирии горит завод "Уфа Нефтехим"

В Уфе горит завод "Уфа Нефтехим", сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Башкортостану. Погибших и пострадавших нет. Эвакуация не проводилась.

Сообщение о возгорании поступило около семи утра. Площадь пожара составляет 1600 кв м.

По предварительной информации, происходит горение легковоспламеняющейся жидкости.

Горение происходит в производственном корпусе, здание размерами 40х40 м.

В 07:34 был объявлен ранг пожара №3.

В МЧС уточнили, что пожар происходит на территории промышленной зоны, жилых домов вблизи нет.

Однако есть угроза распространения на другие производственные здания.

В тушении задействован пожарный поезд.

Для отбора проб загрязняющих веществ в воздухе задействована лаборатория Роспотребнадзора.