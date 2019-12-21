В Волгоградской области автобус с иностранцами столкнулся с грузовиком: есть пострадавшие

07 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Южный ФО
ДТП, автобус, авария (2019) | Фото: ГУ МВД РФ по Волгоградской области

В Волгоградской области автобус с иностранцами столкнулся с грузовиком: есть пострадавшие

В Волгоградской области автобус с гражданами Узбекистана столкнулся с грузовиком, сообщили Накануне.RU в областном ГИБДД.

Авария произошла сегодня утром, на 188-м км трассы А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинск - граница с Украиной. По информации ведомства, на дороге был туман, водитель автобуса Mercedes на нерегулируемом перекрестке при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество в движении и столкнулся с грузовиком "КамАЗ" с полуприцепом. Травмы получили водитель автобуса - гражданин Казахстана и четверо пассажиров - граждан Узбекистана.

Их госпитализировали - состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Один из пострадавших от госпитализации отказался.

ДТП, автобус, авария(2019)|Фото: ГУ МВД РФ по Волгоградской области

По предварительным данным, в автобусе находились 57 человек.

ДТП, автобус, авария(2019)|Фото: ГУ МВД РФ по Волгоградской области

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Волгоградской области автобус с иностранцами столкнулся с грузовиком: есть пострадавшие

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ДТП, автобус, авария, граждане узбекистана



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети