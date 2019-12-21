В Волгоградской области автобус с иностранцами столкнулся с грузовиком: есть пострадавшие

В Волгоградской области автобус с гражданами Узбекистана столкнулся с грузовиком, сообщили Накануне.RU в областном ГИБДД.

Авария произошла сегодня утром, на 188-м км трассы А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинск - граница с Украиной. По информации ведомства, на дороге был туман, водитель автобуса Mercedes на нерегулируемом перекрестке при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество в движении и столкнулся с грузовиком "КамАЗ" с полуприцепом. Травмы получили водитель автобуса - гражданин Казахстана и четверо пассажиров - граждан Узбекистана.

Их госпитализировали - состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Один из пострадавших от госпитализации отказался.

По предварительным данным, в автобусе находились 57 человек.