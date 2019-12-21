Губернатор Приморья рекомендовал работодателям сделать 31 декабря выходным днем

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко не стал объявлять 31 декабря выходным днем, передает корреспондент Накануне.RU

Опрос общественного мнения показал, что большинство жителей региона готовы работать в субботу, 28 декабря, чтобы 31 декабря стало выходным днем. Однако Кожемяко не стал объявлять в этот день выходной и предоставил предприятиям и организациям самим решить этот вопрос.

По информации пресс-службы, он "рекомендовал работодателям сделать 31 декабря выходным днем". Сам губернатор будет 31 декабря работать, как и главы муниципалитетов, и структуры, отвечающие за жизнеобеспечение города и края,

"Особенно это важно для женщин. Им нужно сделать прическу, подобрать наряд, приготовить что-то — это целое мероприятие. Мы все понимаем. Зачем давать какие-то указания? Решения такие должны приниматься на местах", - заявил он, отметив, что сотрудницы администрации Приморского края смогут уйти домой раньше по согласованию с курирующими вице-губернаторами и директорами департаментов.

Напомним, решение о переносе выходного дня с 28 декабря на 31 декабря приняли в ряде регионов, в том числе в Свердловской, Томской, Кировской и Челябинской областях, Ставропольском крае, Карелии, а также в Крыму.

Отметим также, что президент России Владимир Путин отметил, что услышал просьбы россиян о том, чтобы сделать 31 декабря выходным днем - такое заявление он сделал на встрече с членами СПЧ.