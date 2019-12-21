В Екатеринбурге посетитель бара открыл стрельбу и ранил охранника

В Екатеринбурге этой ночью произошла стрельба в баре "Огонек", сообщил Накануне.RU пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Стрельбу устроил посетитель бара. Поссорившись с охранником он дважды выстрелил в него из травматического пистолета ИЖ-79. Тот получил ранение грудной клетки, ему была оказана необходимая помощь, госпитализация не потребовалась.

Нарушитель был задержан сотрудниками полиции, в данный момент он находится под стражей.

Сыщики изъяли оружие и приобщили его к материалам проверки. Сообщается, что нападавший имел на оружие официально разрешение до августа 2021 года. Сейчас полицейские проводят проверку инцидента, по итогам которой будет принято