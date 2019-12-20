В Югре бывшего мэра подозревают во взяточничестве: возбуждено уголовное дело

В Югре в отношении бывшего главы сельского поселения Сибирский Ханты-Мансийского района возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР.

Его подозревают в превышении должностных полномочий и получении взятки. По версии следствия, в 2015 г. глава поселения получил взятку от посредника за фиктивную регистрацию гражданина. Сумма взятки составила 20 тыс. руб. Кроме того, подозреваемый незаконно заключил с жительницей поселка и ее сыном договор приватизации квартиры, которая находилась в собственности поселения. В результате Сибирскому был нанесен ущерб в 1 млн руб.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.